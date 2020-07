Light encontra jaguatirica na rede elétrica no RJ; pandemia aumenta casos com animais

Logo da Light em painel na bolsa de valores de São Paulo 25/07/2019 REUTERS/Amanda Perobelli

SÃO PAULO (Reuters) - Técnicos da elétrica Light, responsável pela distribuição de energia em parte do Rio de Janeiro, encontraram uma jaguatirica morta presa à rede de energia em uma cidade na região metropolitana do Estado, a cerca de 150 quilômetros da capital.

O incomum incidente, registrado na quarta-feira, está indiretamente associado à pandemia de coronavírus, uma vez que medidas de restrição à circulação de pessoas têm aumentado casos envolvendo contato de animais com os cabos de energia, disse a empresa à Reuters.

“A redução do fluxo de pessoas nas ruas, um dos reflexos da pandemia de Covid-19, tem levado a um aumento de incidentes causados por animais. Como já se viu em outros países, durante os períodos de quarentena os animais circulam em áreas mais próximas dos centros urbanos”, explicou a elétrica.

As equipes da Light chegaram ao local em que o animal estava, em Conservatória, no distrito de Valença, após terem sido comunicados pela população sobre a presença do felino.

“Ao chegar ao local, o animal estava morto, atingido por uma descarga elétrica. Ele estava preso nos cabos da rede de baixa tensão”, disse a Light, em nota, após questionamentos da Reuters.

Imagens da jaguatirica, já morta e presa nos cabos elétricos, circulavam pelas redes sociais nesta quinta-feira. A Reuters confirmou com uma fonte que a foto foi feita por um técnico da Light.

O distrito de Conservatória, onde o animal foi encontrado, tem 6,5 mil habitantes e área total de 320 quilômetros quadrados Ele fica na divisa com os municípios de Barra do Piraí e Barra Mansa.

A Light atua em 31 municípios do Rio de Janeiro e atende 4,5 milhões de unidades consumidoras, ou cerca de 11 milhões de pessoas, segundo informações do site da empresa.