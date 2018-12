Incêndio atinge área da Refit no Rio; ação da refinaria despenca

RIO DE JANEIRO (Reuters) - Um incêndio de grandes proporções atingiu uma área da Refit, novo nome para a Refinaria de Manguinhos, na zona norte da cidade do Rio de Janeiro, na tarde desta segunda-feira, segundo nota oficial do Corpo do Bombeiros do Rio.

Imagens transmitidas pela Globonews mostraram caminhões tanque em chamas e uma enorme coluna de fumaça sobre a refinaria. Por volta das 15h, o fogo havia perdido força, após ação dos bombeiros, de acordo com a TV.

As ações da companhia operaram em queda acentuada, perdendo cerca de 10 por cento.

“Bombeiros do quartel do Caju, com o apoio de militares do Quartel Central e do Quartel de Benfica, foram acionados na tarde desta segunda-feira, às 13h40, para uma ocorrência de incêndio no interior da Refinaria de Manguinhos”, de acordo com a corporação.

Não há informações de vítimas.

“O combate ao fogo está em andamento...”, acrescentou o Corpo do Bombeiros.

Segundo dados no site da ANP, a refinaria processou no acumulado deste ano até outubro aproximadamente 2,911 milhões de barris de petróleo, uma pequena parte do refino total do Brasil no período, de cerca de 530 milhões de barris.

A Refit não pode ser contatada imediatamente.

Por Marta Nogueira e Pedro Fonseca