Ministro de Minas e Energia diz ter apoio de Bolsonaro e nega intenção de deixar cargo

RIO DE JANEIRO (Reuters) - O ministro de Minas e Energia, almirante Bento Albuquerque, afirmou nesta segunda-feira que não tem intenção de deixar o cargo e disse ver com “surpresa” rumores sobre sua possível saída da pasta.

A afirmação do ministro, durante evento na sede do Serviço Geológico do Brasil (CPRM) no Rio de Janeiro, vem após reportagem da Folha de S. Paulo no início do mês, segundo a qual o governo prepararia uma mudança na cúpula da área de Minas e Energia.

Segundo o ministro, o presidente Bolsonaro nunca manifestou insatisfação com seu trabalho à frente da pasta.

Albuquerque disse também que o governo não vê sinais de greve dos caminhoneiros pelo país nesta segunda-feira, apesar de rumores sobre uma possível paralisação.

Por Rodrigo Viga Gaier