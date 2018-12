Futuro ministro de Minas e Energia diz que buscará trazer previsibilidade ao setor

BRASÍLIA (Reuters) - O futuro ministro de Minas e Energia, almirante Bento Albuquerque, indicado nesta sexta-feira pelo presidente eleito Jair Bolsonaro, afirmou que o setor precisa, “acima de tudo, de um ambiente de confiança e de previsibilidade, tanto para os mercados, quanto para o cidadão consumidor”.

“Esse será meu principal objetivo à frente deste ministério tão importante para o desenvolvimento do Brasil”, declarou Albuquerque em nota, manifestando ainda estar honrado com o convite do presidente eleito.

Por Maria Carolina Marcello