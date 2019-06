Neoenergia fixa preço da ação em IPO em R$15,65; movimenta ao menos R$3,26 bi

REUTERS/Ueslei Marcelino

SÃO PAULO (Reuters) - A elétrica Neoenergia precificou suas ações a 15,65 reais em seu IPO, informou na madrugada de sexta-feira a espanhola Iberdrola, um dos acionistas envolvidos na operação.

A precificação das ações, que começam a ser negociadas em 1º de julho, ficou dentro da faixa indicativa de preço da operação, de 14,42 a 16,89 reais por ação.

No processo, segundo informação anterior, a Iberdrola venderia 29,7 milhões de ações; o BB Investimentos, 113,4 milhões de papéis; e a Previ, 64,9 milhões de títulos.

Dessa forma, a operação movimentou cerca de 3,26 bilhões de reais, sem considerar a venda de lotes suplementar e adicional, que podem ampliar o lote total vendido em até 35%, tendo como referência a oferta base.

Os bancos de investimento do Banco do Brasil, Bank of America, JPMorgan Chase & Co, Citigroup Inc, Credit Suisse Group AG e HSBC Holdings Plc foram assessores da operação.

Por Roberto Samora, com reportagem adicional de Carolina Mandl