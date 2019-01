Fevereiro terá alta de 7% na carga de energia e chuvas abaixo da média, prevê ONS

Linhas de transmissão de energia em Brasília 30/08/2018 REUTERS/Ueslei Marcelino

RIO DE JANEIRO (Reuters) - A carga de energia elétrica no Brasil em fevereiro deverá atingir 73.275 megawatts médios, alta de 7 por cento ante o mesmo período de 2018, enquanto as chuvas nas hidrelétricas devem ficar abaixo da média, apontou nesta sexta-feira o Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS).

A previsão vem após janeiro registrar quatro recordes de carga, devido a altas temperaturas registradas no Brasil, que aumentam o uso de aparelhos de ar condicionado.

Os picos de carga superaram as máximas anteriores de 2014, antes de o país enfrentar uma recessão que reduziu o consumo de eletricidade.

A carga de energia representa a soma do consumo com as perdas na rede elétrica.

Enquanto isso, as chuvas em hidrelétricas do Brasil, a principal fonte de energia do país, deverão ficar abaixo da média em todas as regiões nacionais em fevereiro, segundo projetou o ONS.

No Sudeste, onde se concentram os reservatórios, as precipitações foram estimadas em 71 por cento da média histórica, ao passo que no Sul os volumes deverão atingir 80 por cento da média.

Para o Nordeste, a previsão do ONS é de chuvas em apenas 18 por cento do esperado para o mês, e no Norte a estimativa é de 83 por cento da média.

Por Marta Nogueira