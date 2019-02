ONS eleva previsão de carga de energia; reduz previsão de chuvas em hidrelétricas

Linhas de transmissão de energia em Brasília 31/08/2017 REUTERS/Ueslei Marcelino

SÃO PAULO (Reuters) - A carga de energia elétrica no Brasil em fevereiro deverá atingir 74.028 megawatts médios, alta de 8,1 por cento ante o mesmo período de 2018, apontou nesta sexta-feira o Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS), que elevou sua previsão para carga após recordes vistos ao longo de janeiro.

Na semana anterior, o ONS previa carga de 7 por cento para fevereiro.

Ao mesmo tempo em que elevou a previsão de carga, que representa a soma do consumo com as perdas na rede elétrica, o ONS apresentou previsões de chuvas mais pessimistas para fevereiro nas áreas das principais hidrelétricas do país.

O ONS prevê chuvas em 16 por cento da média histórica na área de hidrelétricas do Nordeste neste mês, ante 18 por cento da previsão da semana anterior.

Para o Sudeste, onde se concentram os principais reservatórios, as chuvas foram estimadas em 63 por cento da média, ante 71 por cento na semana anterior.

Por Roberto Samora