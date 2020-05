Opep reduz projeção de demanda por petróleo ao ver recessão causada por coronavírus

14/04/2020 REUTERS/Dado Ruvic/Illustration

LONDRES (Reuters) - A Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep) cortou novamente nesta quarta-feira sua projeção para a demanda global por petróleo neste ano, à medida que espera que a pandemia de coronavírus cause uma recessão global.

O grupo, no entanto, acrescentou em seu relatório mensal que os cortes recordes de oferta promovidos em conjunto com outros produtores já estão ajudando a reequilibrar o mercado.

A Opep agora espera que a demanda global caia em 9,07 milhões de barris por dia em 2020, ou 9,1%, contra estimativa de recuo de 6,85 milhões de bpd no mês anterior.

O grupo conhecido como Opep+, que inclui membros da Opep e aliados, começou em 1° de maio a aplicar cortes recordes de produção para enfrentar o excesso de oferta, enquanto outros produtores incluindo os Estados Unidos também disseram que produzirão menos.

Essas restrições já estão entregando resultados, disse a Opep.

“Os rápidos ajustes de oferta endereçando o agudo desequilíbrio atual no mercado global já estão começando a mostrar respostas positivas, com expectativas de que o reequilíbrio ganhe ritmo nos próximos trimestres”, disse o grupo no relatório.