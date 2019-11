Ações da Petrobras deixam de ser negociadas na Argentina em 11 de novembro

Logo da Petrobras 16/10/2019 REUTERS/Sergio Moraes

SÃO PAULO (Reuters) - A Petrobras decidiu estender o período de negociações de suas ações na Argentina para até 11 de novembro de 2019, quando os papéis deixarão de ser negociados no país, informou a companhia em comunicado nesta segunda-feira.

A estatal brasileira anunciou no início de outubro que obteve autorização da reguladora do mercado de capitais argentino para deslistar as ações no país, prevendo na ocasião que as negociações deveriam ser encerradas até 4 de novembro. [nL2N26P1OJ]

Por Luciano Costa; Edição de Maria Pia Palermo