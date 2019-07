Petrobras vende fatia de 30% na BR Distribuidora; privatização pode chegar a R$9,6 bi

Posto da Petrobras em Natal 19/11/2018 REUTERS/Paulo Whitaker

Por Carolina Mandl e Tatiana Bautzer

SÃO PAULO (Reuters) - A Petrobras (PETR4.SA) aprovou a venda de uma fatia de 30% na empresa de combustíveis BR Distribuidora (BRDT3.SA) por 8,56 bilhões de reais, mas o negócio poderá envolver até 9,6 bilhões de reais se também for negociado um lote adicional de ações.

A operação, em uma oferta de ações precificada na noite de terça-feira, fixou os papéis da BR em 24,50 reais e reduziu a participação da Petrobras na companhia para 41,25%, de 71,25% anteriormente, o que na prática privatiza a antiga subsidiária da estatal.

O lote suplementar da oferta deve ser negociado ao longo das próximas semanas. Se houver sucesso, a fatia da Petrobras na BR seria reduzida para 37,5%.

Três fontes com conhecimento do assunto disseram que há demanda suficiente para a venda de todo o lote suplementar.

A demanda na operação foi 4,5 vezes superior ao tamanho da oferta, acrescentou uma das fontes, que falou sob a condição de anonimato porque a informação não é pública.

A Petrobras já havia reduzido sua participação na BR Distribuidora no final de 2017, com uma oferta inicial de ações (IPO) que levantou aproximadamente 5 bilhões de reais e levou a petroleira a ficar com 71,25% da empresa, antes uma subsidiária integral.

Tanto o IPO quanto a oferta de ações concluída na terça-feira acontecem em meio a um amplo plano de desinvestimentos da Petrobras, que tem vendido ativos em diversas áreas de negócio para reduzir dívidas e focar seus investimentos na exploração do pré-sal.

Reportagem adicional de Rodrigo Viga Gaier e Luciano Costa