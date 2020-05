Petrobras prevê vender fatia na Braskem até início de 2021, diz CEO

SÃO PAULO (Reuters) - A Petrobras pretende se desfazer de toda sua participação na petroquímica Braskem por meio de operação no mercado de capitais, reiterou nesta segunda-feira o presidente da petroleira estatal, Roberto Castello Branco, ao projetar que o negócio poderia ocorrer até o começo do ano que vem.

“Acreditamos que seja viável até o final do ano, se não, no início do ano que vem, vender essa participação”, disse o executivo, ao participar de transmissão ao vivo da Genial Investimentos.

O caminho para viabilizar o desinvestimento passa pela migração da Braskem ao Novo Mercado da bolsa B3, com conversão de todas ações da empresa em ordinárias, o que já é alvo de conversas entre a Petrobras e a Odebrecht, sócia da estatal na petroquímica e detentora de 50,1% da ações com direito a voto.

Por Luciano Costa