Petrobras diz que consumo de caixa pode chegar a US$1 bi por mês em cenário de estresse

05/12/2018 REUTERS/Sergio Moraes

RIO DE JANEIRO (Reuters) - O consumo de caixa da Petrobras, em um cenário de estresse, poderá chegar a 1 bilhão de dólares em meses de maior volatilidade, afirmou a petroleira em comunicado ao mercado nesta sexta-feira, ponderando que o cenário atual não permite mensurar tais gastos de forma precisa.

A companhia estatal, no entanto, não deu mais detalhes sobre o consumo atual do caixa da empresa ou sobre o cenário de estresse considerado.

A afirmação foi feita em resposta a notícias veiculadas na imprensa relatando declaração da diretora-executiva de Finanças e Relacionamento com Investidores, Andrea de Almeida, em evento interno com empregados, de que a empresa estaria consumindo 1 bilhão de dólares de caixa por mês.

A Petrobras afirmou ainda, no comunicado, que vem mantendo o mercado informado acerca das ações de resiliência adotadas em razão dos impactos da pandemia do coronavírus e do choque de preços do petróleo e que as medidas empenhadas asseguram a manutenção do equilíbrio de sua saúde financeira e do seu caixa em 2020.

“As ações de resiliência têm o objetivo de preservar o caixa da companhia neste cenário de incertezas reforçando sua solidez financeira e resiliência”, afirmou a petroleira, no comunicado.

“Considerando os atuais custos e despesas e a alta volatilidade do preço das commodities, não é possível mensurar de forma precisa o consumo de caixa da companhia, que poderá, no entanto, num cenário de estresse, chegar a 1 bilhão de dólares em meses de maior volatilidade.”