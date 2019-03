Petrobras utiliza caixa para pré-pagamento de R$7 bi com BB, diz empresa

Roberto Castello Branco, presidente da Petrobras, participa de entrevista coletiva no Rio de Janeiro. REUTERS/Sergio Moraes

SÃO PAULO (Reuters) - A Petrobras utilizou recursos do seu caixa para realizar pré-pagamento de 7 bilhões de reais em notas de crédito à exportação que venceriam em 2022 com o Banco do Brasil, informou a companhia nesta segunda-feira.

Segundo a empresa havia informado mais cedo ao mercado, o pré-pagamento está em linha com a sua estratégia de gerenciamento de passivos, que visa a melhora do perfil de amortização e do custo da dívida.

Na semana passada, a petroleira havia precificado uma emissão de 3 bilhões de dólares em bônus, sendo 750 milhões com vencimento em 2029 e outros 2,25 bilhões em novas notas de 30 anos.

Por Roberto Samora