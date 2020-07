Petrobras vê adesão de mais de 20% dos funcionários a planos de demissão

RIO DE JANEIRO (Reuters) - Cerca de 10 mil funcionários aderiram ao mais recente programa de desligamento voluntário da Petrobras, disse o presidente da companhia Roberto Castello Branco nesta quarta-feira.

Roberto Castello Branco, CEO da Petrobras 09/12/2019 REUTERS/Sergio Moraes

A maior parte do grupo, que representa 22% do atual efetivo da companhia no Brasil, excluindo subsidiárias, deve se desligar até dezembro e uma parte menor deve sair em 2021, disse Castello Branco em um debate transmitido pela internet promovido pelo jornal Valor Econômico.

A estatal quer sair do processo no longo prazo com 30 mil funcionários, comparado aos mais de 45 mil atuais, disse o presidente.

No fim, o sistema Petrobras terá seu quadro reduzido a quase um terço dos 86 mil funcionários que tinha em 2013, antes de o preço do petróleo despencar à metade no mercado internacional, a Lava Jato começar e a empresa iniciar uma massiva venda de ativos.

A empresa também considera vender edifícios próprios, informou a diretora financeira Andrea Almeida em um webinar separado.

Não apenas por causa da redução de quadro, mas também por planos de remanejar de parte dos funcionários para trabalho remoto, disse Andrea.

A Petrobras teve uma bem-sucedida experiência durante a pandemia do coronavírus, quando até 90% do quadro administrativo trabalhou de casa, informou previamente a empresa.

O programa de venda de ativos segue sem alterações, assim como a meta de redução da dívida, disse ela.

A empresa, no entanto, está se adequando a um mercado de preços mais baixos internacionalmente para seus produtos e deve cortar investimentos nos próximos anos.

DESINVESTIMENTOS

A Petrobras precisará dar mais tempo aos potenciais investidores para fazer ofertas por seus ativos, inclusive para suas refinarias à venda e participações em suas afiliadas petroquímica e de distribuição de combustíveis.

A estatal gostaria de ter parte das refinarias com a venda concluída (“closing”) em 2021, segundo a diretora.

O desinvestimento da participação da Petrobras na petroquímica Braskem em 2020 seria desejável, mas pode não ser possível, uma vez que o novo coronavírus trouxe incertezas e mudou as condições do mercado, disse ela.

O mesmo se aplica à participação na BR Distribuidora, que não será “vendida a qualquer preço”, afirmou Andrea.

A Petrobras recebeu na semana passada ofertas vinculantes para sua refinaria da Bahia, a primeira de um grupo de oito unidades de refino que a petroleira planeja vender.

A Repar, no Paraná, será a próxima a ser lançada no mercado nas próximas semanas, disse Castello Branco.

MELHORA NO MERCADO

O mercado de combustíveis deve melhorar no segundo semestre do ano e a demanda poderá se recuperar para níveis pré-pandemia, mas os preços deverão permanecer mais baixos, avaliou a diretora, acrescentando que a Petrobras bateu recordes de exportação de petróleo em abril e de óleo combustível em maio.

A demanda por gasolina se recuperou nas últimas semanas e outros combustíveis devem seguir pelo mesmo caminho, com a exceção de combustíveis para aviões.

Segundo a executiva, há questionamentos no mercado se haverá uma mudança de padrão de comportamento de passageiros, com efeitos permanentes para o mercado internacional no pós-pandemia.

“O querosene de aviação não se recuperou. É uma dúvida que temos, se vai voltar como era antes.”