Petrobras condiciona aditivo sobre cessão onerosa a saída para pagamento de US$9 bi

REUTERS/Paulo Whitaker

SÃO PAULO (Reuters) - A Petrobras disse que seu conselho de administração aprovou a assinatura de termo aditivo ao chamado contrato da cessão onerosa, mas o movimento fica condicionado a uma solução orçamentária para um pagamento de 9,058 bilhões de dólares devido pela União à companhia e previsto no documento.

A aprovação depende também da publicação de portaria do Ministério de Minas e Energia sobre o Acordo de Coparticipação que não viole o direito adquirido da companhia no contrato de cessão onerosa e demais condições já negociadas no âmbito do processo de revisão formalizadas na minuta do termo aditivo, explicou a Petrobras em comunicado.

“O órgão colegiado condicionou ainda que a celebração do termo aditivo ocorra antes da realização do leilão dos excedentes da cessão onerosa”, acrescentou a Petrobras.

Por Luciano Costa