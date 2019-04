Petrobras provavelmente reduzirá fatia na BR para menos de 50%, diz CFO

Rafael Grisolia, CFO da Petrobras 14/09/2018 REUTERS/Lucas Jackson

SÃO PAULO (Reuters) - A Petrobras, controladora da BR Distribuidora, muito provavelmente reduzirá fatia na empresa de combustíveis para menos de 50 por cento, afirmou o diretor financeiro da estatal, Rafael Grisolia, após seminário da Fitch, nesta quarta-feira.

Segundo ele, a BR teria mais valor se fosse desestatizada e poderia tomar decisões de maneira mais ágil em um mercado competitivo.

“Acho que a gente pode trazer valor para a própria Petrobras e para os acionistas da BR... com relação a uma redução de participação que caracterizaria de repente a BR deixar de ser estatal... Ela precisa ter agilidade para competir com os investidores” afirmou ele, citando Raízen e Ipiranga como as principais concorrentes.

Ele comentou também sobre recente polêmica sobre preços de combustíveis envolvendo da Petrobras e o presidente Jair Bolsonaro, que reclamou de um reajuste do diesel da estatal.

Segundo o CFO, todas as decisões da Petrobras nos últimos tempos foram tomadas de forma estritamente empresarial e por sua própria ótica de riscos.

“As decisões recentes da companhia, dos últimos meses, semanas, dias, são estritamente empresariais, sempre por nossa ótica de gestão de risco”, disse o CFO, ao responder pergunta sobre governança e eventual interferência do governo na empresa.

“Sempre falo, se uma empresa como a Shell, a Exxon, tivesse a presença crítica que a gente tem no setor de refino... também teria a mesma sensibilidade”, completou.

“É assim que o time executivo pensa com relação a todas suas responsabilidades.”

Reportagem de Luciano Costa; edição de Roberto Samora