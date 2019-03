Petrobras planeja cortar US$8,1 bilhões em custos operacionais até 2023

31/08/2017 REUTERS/Ueslei Marcelino

SÃO PAULO (Reuters) - A Petrobras anunciou a intenção de cortar 8,1 bilhões de dólares de seus custos operacionais no período de 2019 a 2023, segundo comunicado divulgado na noite de sexta-feira.

A Petrobras disse que pretende atingir essa economia com custos principalmente com reduções nas despesas com funcionários —em breve, lançará um plano de demissão voluntária— e com menores gastos em propaganda e escritórios.

A companhia disse que os cortes propostos nos custos operacionais reduzirão essa alocação em seu plano de negócios 2019-2023, que originalmente estimou esses custos em 122,6 bilhões de dólares para o plano de 5 anos.

A Petrobras também informou que planeja vender alguns campos maduros de petróleo no Brasil, uma pequena adição ao seu programa de desinvestimento.

Reportagem de Marcelo Teixeira