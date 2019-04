Petrobras diz que União pediu esclarecimentos sobre reajuste, mas decisão foi técnica

Logo da Petrobras é visto em prédio no Rio de Janeiro. 25/03/2019. REUTERS/Sergio Moraes

SÃO PAULO (Reuters) - A estatal Petrobras admitiu que a União, controladora da companhia, pediu esclarecimentos após um anúncio de reajuste em 5,7 por cento nas cotações do diesel na quinta-feira, mas defendeu que a decisão de cancelar a elevação de preço tomada mais tarde foi técnica, segundo comunicado nesta sexta-feira.

A petroleira acrescentou ainda que seu comitê de crise vinha acompanhando “cenário de potencial movimento grevista” por parte de caminhoneiros, insatisfeitos com os custos do combustível.

“Diante do anúncio do reajuste... e das ameaças de início de uma nova paralisação, a União alertou para o possível agravamento da situação e solicitou esclarecimentos à Petrobras sobre o reajuste proposto... diante desse cenário, a Petrobras decidiu, com base em avaliação técnica, que, por ora, não alteraria o preço do diesel”, explicou a companhia.