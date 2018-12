Petrobras fecha novo acordo de negociação de dívidas com Eletrobras

Logo da Petrobras em escritório da companhia em São Paulo 06/11/2018 REUTERS/Paulo Whitaker

SÃO PAULO (Reuters) - A Petrobras (PETR4.SA) fechou um novo acordo de negociação de dívidas com a Eletrobras (ELET6.SA) e sua subisidiárias no Estado do Amazonas para recomposição de garantias e equacionamento de dívidas em atraso, anunciou a petroleira na noite de segunda-feira em fato relevante.

O novo acordo também estabelece regras para o fornecimento de gás para a geração de energia no Amazonas, acrescentou a estatal.

Segundo a Petrobras, foi acertado um aditivo ao instrumento de confissão de dívida celebrado em 2014 para recomposição de garantias pela Eletrobras, originalmente previstas, no valor de 3,826 bilhões de reais, além de um aditivo ao reconhecimento de dívida no montante de 571,8 milhões de reais pelo fornecimento de gás ocorrida após a negociação de 30 de abril com a Amazonas Energia.

O acordo também prevê a assunção de dívida no valor de 3,069 bilhões de reais pela Eletrobras caso tenha sucesso no leilão de desestatização da Amazonas Energia.

“A Petrobras entende que a presente negociação reforça suas garantias, melhora seu procedimento de cobrança e assegura a contínua busca de seus direitos”, disse a empresa em fato relevante.

Por Raquel Stenzel; Edição de Pedro Fonseca