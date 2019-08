Não há decisão sobre privatizar Petrobras, processo demanda estudos, diz Onyx

BRASÍLIA (Reuters) - A Petrobras é uma empresa global e há a necessidade de estudos sobre eventual processo de privatização da companhia, antes de qualquer decisão a ser tomada pelo governo brasileiro sobre o assunto, afirmou o ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni.

O ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, em coletiva de imprensa em Brasília. 03/01/2019. REUTERS/Adriano Machado

“Não temos ainda uma definição do Ministério (de Minas e Energia), do governo e da empresa, de colocarmos como um todo no PPI”, afirmou ele a jornalistas, ao apresentar uma lista de empresas que serão desestatizadas.

Questionado sobre o assunto após notícia nesta quarta-feira de que a equipe econômica planeja privatizar a Petrobras até o fim do governo de Jair Bolsonaro, ele afirmou que estudos são necessários e não deu nenhum prazo para que isso possa eventualmente ocorrer.

“A Petrobras como um todo passará por estudos da equipe do PPI... por tudo o que ela significa, será feito algo muito criterioso”, declarou.

“Em relação à Petrobras, estamos trabalhando, o MME (Ministério de Minas e Energia) estuda, e aquilo que é adequado na visão do governo está sendo feito.”

Ele acrescentou que a Petrobras está em um processo de recuperação e reorganização, que inclui venda de ativos.

O porta-voz da Presidência, general Otávio Rêgo Barros, disse que da parte do presidente Jair Bolsonaro não há “nenhuma ideia” no sentido de privatizar a Petrobras.

Nesta quarta-feira, o jornal Valor Econômico publicou, em sua versão online, que a equipe econômica pretende privatizar a Petrobras até o fim do governo.

Procurada, a Petrobras não respondeu imediatamente a um pedido de comentários.

O Ministério da Economia afirmou que não iria comentar.

Na semana passada, o durante evento no Rio de Janeiro, o ministro da Economia, Paulo Guedes, disse ao presidente da Petrobras, Roberto Castello Branco, não duvidar que o governo poderia privatizar “coisas maiores”.

A afirmação, que arrancou gargalhadas de uma plateia que escutava o ministro durante o encerramento do evento do Instituto Brasileiro do Petróleo (IBP) sobre gás natural, foi considerada por Guedes depois, em entrevista a jornalistas, uma “brincadeira”.

Mais cedo, no mesmo dia do evento no Rio, Guedes falou sobre o assunto em São Paulo. “Meu trabalho é tentar vender todas as estatais”, afirmou.