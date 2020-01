Funcionários da Petrobras aprovam greve a partir de sábado

Edificío sede da Petrobras no centro do Rio de Janeiro 09/12/2019 REUTERS/Sergio Moraes

SÃO PAULO (Reuters) - Trabalhadores da Petrobras aprovaram em assembleias um indicativo de greve por tempo indeterminado a partir de sábado, informou a Federação Única dos Petroleiros (FUP), que ressaltou que a categoria irá “garantir o abastecimento da população durante todo o movimento grevista”.

A federação, que representa 13 sindicatos, disse em comunicado que avisou a administração da Petrobras sobre a paralisação ainda na terça-feira.

Os sindicatos afirmam que a greve será contra demissões em uma fábrica de fertilizantes da estatal no Paraná, que a Petrobras informou mais cedo neste mês que será hibernada, com dispensa de 396 empregados, e por alegações de “descumprimento do acordo coletivo de trabalho”.

Por Luciano Costa