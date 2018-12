Petrobras aprova Roberto Castello Branco como novo CEO, dispensa diretores

Economist Roberto Castello Branco, next chief executive of Petroleo Brasileiro SA, arrives for a meeting in Brasilia, Brazil November 20, 2018. REUTERS/Adriano Machado - RC1A54854080

SÃO PAULO (Reuters) - A Petrobras afirmou nesta sexta-feira que seu conselho de administração nomeou Roberto Castello Branco para o cargo de presidente-executivo da petroleira.

Castello Branco, indicado pelo presidente eleito Jair Bolsonaro, substituirá o atual presidente, Ivan Monteiro, a partir de 1 de janeiro de 2019.

O novo presidente, que também será membro do conselho, é graduado em economia, com doutorado na Fundação Getulio Vargas (FGV EPGE) e pós-doutorado na Universidade de Chicago, mesma escola do futuro ministro da Economia, Paulo Guedes.

Castello Branco também já foi diretor da mineradora Vale, do Banco Central, do Banco Boavista e do Banco InterAtlântico, além de ter sido membro do conselho de administração da Petrobras entre maio de 2015 e abril de 2016.

Segundo fato relevante nesta sexta-feira, Monteiro será dispensado da presidência da estatal a partir de 31 de dezembro. Simultaneamente, também deixará o cargo de conselheiro.

O conselho também aprovou a dispensa de Nelson Silva do cargo de diretor-executivo de Estratégia, Organização e Sistema de Gestão, e de Jorge Celestino Ramos do cargo de diretor-executivo de Refino e Gás Natural, também a partir do dia 31.

Segundo fato relevante, Solange da Silva Guedes, diretora-executiva de Exploração e Produção, e Eberaldo de Almeida Neto, diretor-executivo de Assuntos Corporativos, acumularão as posições dos diretores dispensados pelo prazo de 90 dias ou até que o conselho delibere sobre novos diretores.

Por Roberto Samora