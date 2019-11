Petrobras usará caixa e pode acessar financiamentos para bancar leilões do pré-sal

REUTERS/Sergio Moraes

RIO DE JANEIRO (Reuters) - A Petrobras vai usar caixa e eventualmente financiamentos para bancar gastos bilionários com leilões do pré-sal desta semana, disse nesta quinta-feira o diretor de Exploração e Produção da estatal, Carlos Alberto Pereira de Oliveira.

No leilão da véspera, no excedente da cessão onerosa, a Petrobras assumiu gastos com bônus de mais de 63 bilhões de reais. Nesta quinta-feira, ganhou em consórcio com a chinesa CNODC o bloco Aram, na Bacia de Santos, que tem um bônus fixo de 5,05 bilhões de reais.

Em entrevista a jornalistas após a 6ª Rodada de Licitação do pré-sal, o executivo negou que os gastos no leilão do excedente da cessão onerosa tenham limitado a atuação da empresa no certame desta quinta-feira.

Segundo ele, a empresa já tem linhas de financiamento contratadas que podem ser usadas para bancar gastos nos leilões.

Para o diretor, a Petrobras ficou satisfeita com o resultado da 6ª rodada e pretende iniciar os trabalhos na área de Aram, arrematada nesta quinta-feira, no próximo ano.

Oliveira declarou que os arremates nos leilões darão uma boa recomposição de reservas à Petrobras.

Por Rodrigo Viga Gaier, Marta Nogueira, com reportagem adicional de Marianna Parraga e Gram Slattery