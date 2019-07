Petrobras recebe ofertas vinculantes pela Liquigás em 7 de agosto, diz CEO

Presidente da Petrobras, Roberto Castello Branco 08/05/2019 REUTERS/Sergio Moraes

SÃO PAULO (Reuters) - A próxima empresa a ser vendida pela Petrobras em meio a seu plano de desinvestimentos será a subsidiária de distribuição de botijões de gás Liquigás, disse nesta quinta-feira o presidente da estatal, Roberto Castello Branco.

A petroleira, que detém 100% da Liquigás, abriu processo para se desfazer da companhia em abril. Antes, a Petrobras havia chegado a anunciar a venda da empresa para o Grupo Ultra, mas o negócio foi vetado pelo Tribunal do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) em fevereiro de 2018.

“A próxima (empresa) a deixar o Estado será a Liquigás, agora no mês de agosto... a Petrobras está vendendo 100% da Liquigás e deve receber as ofertas vinculantes finais no dia 7 de agosto”, disse Castello Branco, em coletiva de imprensa após cerimônia de oferta de ações da BR Distribuidora na bolsa paulista B3.

A Liquigás teve receita de 5,6 bilhões de reais em 2018 e lucro líquido de 147,5 milhões de reais. Com 20 milhões de clientes, a empresa tem 5.000 pontos de venda.

Por Gabriel Araújo