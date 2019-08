Petrobras amplia prazo para entrega de propostas vinculantes pela Liquigás, diz fonte

Tanque da Petrobras em Brasília 25/07/2019 REUTERS/Ueslei Marcelino

RIO DE JANEIRO (Reuters) - A Petrobras adiou até a próxima semana a entrega de propostas vinculantes no processo de venda de sua distribuidora de botijões de gás liquefeito de petróleo (GLP) Liquigás, disse uma fonte com conhecimento direto do assunto à Reuters.

A decisão de adiar as ofertas ocorre como resposta a pedido de interessadas, para que haja tempo hábil para realizar as devidas avaliações sobre a unidade, disse a fonte, que pediu anonimato já que o assunto é privado.

A Liquigás é uma das dezenas de ativos que a Petrobras colocou à venda em uma ampla campanha de desinvestimento com o objetivo de reduzir a dívida e priorizar o foco da empresa na exploração e produção de petróleo em águas profundas.

A Petrobras já assinou acordos para cerca de 12,8 bilhões de dólares em desinvestimentos neste ano.

Esta semana, a Reuters informou que grupos liderados pela Itaúsa, SHV Energy, dona da SuperGasbras, e pelo fundo de Abu Dhabi Mubadala deveriam apresentar propostas pela unidade. A previsão é que a Liquigás possa levantar entre 2,5 bilhões e 3 bilhões de reais, informou a Reuters.

O jornal Valor Econômico foi o primeiro a informar sobre a ampliação do prazo. O jornal, citando pessoas familiarizadas com o assunto, disse que a nova data para licitações será em 16 de agosto.

A Petrobras não respondeu imediatamente a um pedido de comentários.

Reportagem adicional de Tatiana Bautzer em São Paulo