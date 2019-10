Petrobras tem lucro líquido de R$9,09 bi no 3º tri, alta de 36,8%

RIO DE JANEIRO (Reuters) - A Petrobras registrou lucro líquido de 9,09 bilhões de reais no terceiro trimestre, alta de 36,8% ante o mesmo período do ano passado e uma queda de 51,8% na comparação com o segundo trimestre, quando a empresa teve um resultado recorde, informou a companhia nesta quinta-feira em seu balanço financeiro.

Edifício-sede da Petrobras no centro do Rio de Janeiro 16/10/2019 REUTERS/Sergio Moraes

Em mensagem, o presidente da Petrobras, Roberto Castello Branco, disse que o desempenho do terceiro trimestre “já começa a refletir a implantação de nossa estratégia voltada para a criação de valor”, que inclui foco em ativos de classe global, como a produção no pré-sal, e desinvestimentos bilionários do que não é considerado essencial.

O executivo lembrou que a companhia registrou um recorde de produção em agosto de 3 milhões de barris de óleo equivalente (boe), com um recorde diário de 3,1 milhões no mesmo mês.

Além disso, Castello Branco destacou que o custo caixa de extração (“lifting cost”) no pré-sal alcançou nível “sem precedentes”, de 5 dólares por boe, o que contribuiu para que o custo médio de extração da companhia fosse inferior a 10 dólares por boe (9,7 dólares/boe).

Já o lucro antes de juros, impostos, amortização e depreciação (Ebitda) ajustado entre julho e setembro somou 32,6 bilhões de reais, alta de 9,1% em relação ao mesmo trimestre de 2018 e praticamente estável ante o segundo trimestre.

Apesar da queda nos preços do petróleo, de 75,27 dólares no terceiro trimestre de 2018 para 61,94 dólares por barril no último trimestre, o fluxo de caixa operacional de 32,8 bilhões de reais “atingiu recorde histórico”.

“Mesmo com queda do preço do Brent no período, mostramos resiliência e tivemos um crescimento tanto no Ebitda ajustado quanto no lucro líquido recorrente, quando expurgamos itens especiais”, afirmou a diretora-executiva de Finanças e Relacionamento com Investidores, Andrea Almeida, em um vídeo.

O presidente ainda lembrou que várias iniciativas estão em curso para cortar custos em bases permanentes.

“Processos estão sendo redesenhados, lançamos uma família de programas de demissão voluntária (PDVs) nos quais já se inscreveram mais de 2.000 empregados, desocuparemos quatro prédios até o final do ano, estamos passando de 18 escritórios fora do Brasil para somente cinco e várias outras medidas estão sendo implementadas com o emprego da transformação digital”, acrescentou o presidente.

A dívida líquida da Petrobras chegou a 314 bilhões de reais em 30 de setembro contra 320,6 bilhões de reais no final do segundo trimestre. Já o índice de alavancagem medido por dívida líquida/Ebitda ajustado caiu para 2,58 vezes versus 2,69 vezes no segundo trimestre.

A Petrobras informou ainda que seu Conselho de Administração, em reunião realizada nesta quinta-feira, aprovou a distribuição de remuneração antecipada aos acionistas sob a forma de juros sobre capital próprio (JCP), no valor total bruto de cerca de 2,6 bilhões de reais, equivalente a 0,20 real por ação ordinária e preferencial em circulação.

O pagamento do referido JCP será realizado em 7 de fevereiro de 2020.

Por Marta Nogueira e Gram Slattery