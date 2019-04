Petrobras mantém preços do diesel e da gasolina nas refinarias

SÃO PAULO (Reuters) - A Petrobras não reajustará as cotações do diesel e da gasolina em suas refinarias na terça-feira, de acordo com informações da estatal no início da noite desta segunda-feira.

Na sexta-feira, a Petrobras já havia mantido os preços dos combustíveis para sábado.[nL1N21U1OD]

A estabilidade dos preços vem após a estatal voltar atrás em uma elevação de 5,7 por cento no diesel anunciada na manhã de quinta-feira passada, que entraria em vigor na sexta-feira. O reajuste foi cancelando após interferência do presidente Jair Bolsonaro, que pediu à companhia uma explicação sobre os motivos da elevação de preços, agendando uma reunião com a cúpula da companhia na terça-feira.

Nesta segunda-feira, após reunião em Brasília, o presidente-executivo da estatal, Roberto Castello Branco, negou que tenha havido intervencionismo de Bolsonaro na decisão que cancelou o reajuste do diesel.

Castello Branco disse que o presidente —que telefonou para ele diretamente— alertou dos riscos da eventual entrada em vigor do aumento do combustível, em meio à pressão de caminhoneiros sobre uma possível nova paralisação.

O diesel da Petrobras não é reajustado desde 22 de março. Já a gasolina teve reajuste pela última vez em 5 de abril, quando a cotação subiu 5,6 por cento.

Ainda na noite da última quinta-feira, após cancelar a alta no combustível, a Petrobras afirmou apenas que revisitou sua posição de hedge e avaliou, com o fechamento do mercado, que haveria margem para espaçar em mais alguns dias o reajuste no diesel.

A empresa ainda reafirmou a manutenção do alinhamento com o Preço Paridade Internacional (PPI), da sua política de combustíveis.

A desistência da Petrobras em elevar o preço do diesel gerou desconfiança entre os investidores sobre a autonomia das empresas estatais do país e se o perfil do governo de Bolsonaro é de fato liberal.

Nesta segunda-feira, as ações da Petrobras não recuperam o tombo do pregão de sexta-feira, quando a empresa perdeu 32 bilhões de reais em valor de mercado. Na sexta-feira, uma fonte palaciana afirmou que o governo minimizou a queda no valor da Petrobras sob a avaliação de “segunda-feira tudo se recupera”.

As ações da Petrobras fecharam nesta segunda-feira em alta de 0,4 por cento, a 25,9 reais, enquanto os papéis ordinários tiveram oscilação negativa de 0,07 por cento, a 29,11 reais. O Ibovespa teve ganho de 0,2 por cento.

Por Roberto Samora