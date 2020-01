Petrobras decide evitar trânsito de navios pelo Estreito de Ormuz por segurança

REUTERS/Paulo Whitaker

SÃO PAULO (Reuters) - A estatal Petrobras decidiu evitar o trânsito de suas embarcações pelo Estreito de Ormuz, no Oriente Médio, em meio à tensão geopolítica na região depois que um ataque dos Estados Unidos matou um general iraniano e gerou retaliações da República Islâmica contra os norte-americanos.

“A Petrobras informa que avalia rotineiramente alterações nas rotas de suas embarcações com o objetivo de evitar trechos que tragam risco à segurança de suas operações. A companhia avaliou o referido cenário e, em conjunto com a Marinha do Brasil, decidiu por evitar, no momento, o trânsito pelo Estreito de Ormuz”, afirmou a companhia em nota.

Tal mudança não trará qualquer impacto ao abastecimento de combustíveis no Brasil, acrescentou a Petrobras, em resposta a questionamentos da Reuters. “Os desdobramentos locais seguem sendo monitorados e avaliados.”

Por Luciano Costa