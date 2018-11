Petrobras avalia desinvestir até US$15 bi nos primeiros anos do novo plano, diz fonte

RIO DE JANEIRO (Reuters) - A Petrobras avalia vendas de ativos de 14 bilhões a 15 bilhões de dólares nos primeiros anos do plano de negócios para o período de 2019 a 2023, montantes que deverão ser determinantes para o total de investimentos projetados, disse nesta quinta-feira uma fonte com conhecimento da situação à Reuters.

20/2/2018 REUTERS/Paulo Whitaker

A fonte, que falou na condição de anonimato, disse que os valores ainda não foram aprovados, o que deve acontecer na próxima reunião do Conselho de Administração da empresa, no começo da segunda quinzena de dezembro.

“Esse valor está sendo fechado, mas na mesa tem 14 ou 15 bilhões de dólares, e deve ser para os próximos cinco anos, e a ideia é antecipar isso para ajudar nas metas de dívida”, disse a fonte, ressaltando que o período do desinvestimento não está estabelecido ainda.

A Petrobras tinha uma meta de desinvestir 21 bilhões de dólares no biênio 2017 e 2018, volume que a estatal já admitiu que não será possível de ser atingido.

Na terça-feira, uma outra fonte havia dito à Reuters que os investimentos previstos no plano de negócios da Petrobras entre 2019 a 2023 poderão superar os aportes estimados no período anterior (2018-2022), mas isso dependeria do total dos desinvestimentos.

Se aumentarem as vendas de ativos, o plano de investimentos poderia até ser menor que o anterior, quando a estatal projetou investir 74,5 bilhões de dólares.

Mais cedo nesta quinta-feira, a Petrobras disse em comunicado que o plano ainda está em discussão, tendo sido apreciado pelo conselho na quarta-feira, “considerando uma proposta de investimento no montante aproximado de 85 bilhões de dólares no período”.

A estatal ressaltou que não houve qualquer deliberação pelo conselho.

Do total dos investimentos, mais de 60 bilhões de dólares seriam destinados para exploração e produção, área que vem sendo o foco da Petrobras em função do pré-sal, disse a fonte, acrescentando que a estatal também deverá prever investimentos em energia eólica.

Adicionalmente, em relação ao programa de parcerias e desinvestimentos, a petroleira também disse em nota nesta quinta-feira que já alcançou 8,3 bilhões de dólares em assinaturas de contratos no biênio 2017-2018 e diversos projetos continuam em curso.

Na véspera, a estatal anunciou desinvestimento de 820 milhões de dólares pela venda de 37 campos nas bacias de Campos e Potiguar.

No início do mês, o presidente-executivo da Petrobras, Ivan Monteiro, afirmou que a empresa não conseguirá atingir sua meta de desinvestimentos de 21 bilhões de dólares para o biênio 2017 e 2018, devido a impasses judiciais.

Uma fonte disse à Reuters nesta quinta-feira que uma decisão do Supremo Tribunal Federal para privatizações sem o aval do Congresso ficará para 2019. A decisão é importante para destravar vendas de ativos da estatal.

Por Rodrigo Viga Gaier