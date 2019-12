Petrobras tem produção recorde em novembro e deve superar meta em 2019

16/10/2019. REUTERS/Sergio Moraes

RIO DE JANEIRO (Reuters) - A produção de petróleo e gás da Petrobras em novembro atingiu um recorde de 3,1 milhões de barris de óleo equivalente (boe) ao dia, marcando também uma máxima diária de 3,2 milhões de boe/dia no mês passado, disse nesta quarta-feira o diretor de Exploração e Produção da empresa, Carlos Alberto Pereira de Oliveira.

Em entrevista a jornalistas, ele afirmou que a empresa fechará o ano com produção acima da meta de 2,7 milhões de boe/dia, com a extração ficando perto do teto do intervalo do objetivo, que variava de 2,5% para cima ou para baixo.

Ele disse ainda que a Petrobras planeja realizar paradas para manutenção em 20 a 30 plataformas em 2020, mais concentradas no primeiro semestre.

Por Marta Nogueira e Rodrigo Viga Gaier