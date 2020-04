Produção de petróleo e gás da Petrobras sobe 14,6% no 1º tri

Plataforma da Petrobras na Bacia de Santos, litoral do Rio de Janeiro 05/09/2018 REUTERS/Pilar Olivares

RIO DE JANEIRO (Reuters) - A produção total de petróleo, LGN e gás natural da Petrobras somou 2,909 milhões de barris de óleo equivalente por dia (boed) no primeiro trimestre, alta de 14,6% ante o mesmo período do ano passado, com o desenvolvimento novas plataformas em operação, informou a petroleira estatal nesta segunda-feira.

O resultado teve a contribuição da entrada em operação de sete novas plataformas entre 2018 e 2019, nos importantes campos de Búzios, Lula e Berbigão/Sururu (P-68), conforme pontuou o boletim trimestral de produção, publicado pela companhia.

Na comparação com os últimos três meses de 2019, a produção total da petroleira caiu 3,8%, principalmente devido a venda de ativos.

A produção de petróleo e LGN da companhia, no Brasil, por sua vez, atingiu 2,32 milhões de barris por dia (bpd), alta de 17,7% ante o mesmo período do ano passado e queda de 3,1% em relação ao quarto trimestre de 2019.

Por Marta Nogueira