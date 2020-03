Petrobras reduz preços do diesel e da gasolina, dizem agentes do mercado

Sede da Petrobras no Rio de Janeiro 09/03/2020 REUTERS/Sergio Moraes

RIO DE JANEIRO (Reuters) - A estatal Petrobras informou a clientes que reduzirá os preços do diesel e da gasolina nas refinarias, em movimento que vem após uma derrocada das cotações do petróleo no mercado internacional nesta semana, disseram à Reuters a consultoria e corretora FCStone e a associação de importadores de combustível Abicom.

O diesel terá redução de 0,125 real por litro, enquanto o preço da gasolina cairá em 0,16 real por litro, ainda de acordo com a consultoria e a associação, que não especificaram quando os novos preços entram em vigor.

A Petrobras anuncia seus reajustes um dia antes da entrada em vigor dos novos valores.

Procurada, a Petrobras não comentou de imediato a informação sobre os preços.

Por Marta Nogueira