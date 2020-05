Petrobras eleva preço médio da gasolina em 12% a partir de quinta; mantém diesel

RIO DE JANEIRO (Reuters) - A estatal Petrobras aumentará os preços médios da gasolina em suas refinarias em 12% a partir de quinta-feira, informou a companhia em nota nesta quarta-feira.

As cotações do diesel, por outro lado, seguirão estáveis, acrescentou a empresa, por meio da assessoria de imprensa.

O anúncio é o terceiro aumento nos preços da gasolina da Petrobras neste mês, em meio a uma recuperação nos preços do petróleo, que influenciam os reajustes da companhia.

A Petrobras também já informou um reajuste no diesel, de 8%, aplicado a partir da última terça-feira, no que foi a primeira elevação desse combustível nas refinarias da estatal no ano.

Por Marta Nogueira