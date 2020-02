RIO DE JANEIRO (Reuters) - A Petrobras teve lucro líquido de 8,15 bilhões de reais no quarto trimestre do ano passado, ante 2,1 bilhões de reais no mesmo período de 2018, informou a companhia nesta quarta-feira.

O lucro antes de juros, impostos, amortização e depreciação (Ebitda) ajustado somou 36,53 bilhões de reais entre outubro e dezembro, alta de cerca de 25% ante o mesmo período de 2018.

Por Marta Nogueira