Petrobras registra lucro recorde de R$40 bi em 2019 com venda de ativos

RIO DE JANEIRO (Reuters) - A Petrobras teve lucro líquido de 40,14 bilhões de reais em 2019, o maior de sua história, alta de 55,7% ante 2018, principalmente devido ao ganho com um amplo programa de venda de ativos, informou a companhia nesta quarta-feira.

Os principais desinvestimentos que contribuíram com os resultados ocorreram na Transportadora Associada de Gás (TAG), BR Distribuidora e ativos de exploração e produção.

O resultado, no entanto, foi parcialmente compensado por maiores despesas financeiras com gerenciamento da dívida no mercado de capitais, maiores baixas contábeis e menores preços do petróleo Brent.

Já lucro antes de juros, impostos, amortização e depreciação (Ebitda) ajustado somou 129,2 bilhões de reais no ano passado, 12,54% maior que o registrado em 2018, também um recorde histórico.

No quarto trimestre, o lucro líquido atingiu 8,15 bilhões de reais, ante 2,1 bilhões de reais no mesmo período de 2018.

O Ebitda ajustado somou 36,53 bilhões de reais entre outubro e dezembro, alta de cerca de 25% ante o mesmo período de 2018.

Por Marta Nogueira