Petrobras tem prejuízo líquido de R$2,7 bi no 2º tri

SÃO PAULO (Reuters) - A Petrobras reportou nesta quinta-feira prejuízo líquido de 2,7 bilhões de reais no segundo trimestre, ante lucro de 18,87 bilhões de reais mesmo período do ano passado, quando a companhia tinha registrado seu melhor resultado trimestral.

A Petrobras apontou que, em uma conjuntura de preços e demanda mais baixos devido à pandemia, houve uma melhora ante o prejuízo de 48,5 bilhões de reais no primeiro trimestre, principalmente devido à ausência de impairments no período.

Além de não ter registrado baixas contábeis, que no trimestre anterior colaboraram para a companhia ter a maior perda de sua história, um ganho proveniente da exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS/Confins, após decisão judicial favorável, limitou o prejuízo entre abril e junho, já que teve um efeito de 10,9 bilhões de reais no resultado.

Segundo a estatal, excluindo esses fatores, a perda teria sido pior devido aos impactos da Covid-19 nas operações, com reflexo nos preços, margens e volumes.

“A eclosão de uma crise global de saúde causou uma recessão global profunda e sincronizada que afetou severamente a indústria global de óleo e gás”, disse o presidente da Petrobras, Roberto Castello Branco, em relatório.

“Os preços do petróleo Brent, que eram de 65 dólares por barril em fevereiro despencaram para 19 dólares em abril de 2020, devido à contração de 25% na demanda global, ameaçando uma parada súbita nos fluxos de caixa”, acrescentou o CEO.

A empresa também registrou maiores despesas operacionais relacionadas à hedge e à implementação dos planos de demissão voluntária.

O lucro antes de juros, impostos, amortização e depreciação (Ebitda) ajusta somou cerca de 25 bilhões de reais, recuo de 23,5% na comparação anual.

Já o fluxo de caixa livre atingiu 15,77 bilhões de reais, versus 12,4 bilhões de reais no mesmo período de 2019.