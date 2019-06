Petrobras inicia fase não vinculante em venda de campos terrestres na Bahia

Logo da Petrobras na sede da empresa no Rio de Janeiro 25/03/2019 REUTERS/Sergio Moraes

SÃO PAULO (Reuters) - A Petrobras informou nesta terça-feira que avançou para a chamada fase não vinculante do processo para a venda da totalidade de suas participações em oito concessões de exploração e produção terrestres na Bahia, conhecidas como Polo Rio Ventura.

Em comunicado, a estatal afirmou que os interessados classificados para essa fase do processo receberão instruções sobre como elaborar e enviar as propostas pelos ativos.

As empresas interessadas na aquisição das concessões ainda poderão ter acesso a uma sala virtual de informações sobre o Polo Rio Ventura antes da apresentação das ofertas não vinculantes.

De acordo com a Petrobras, a operação está alinhada à sua busca por otimizar o portfólio e melhorar a alocação de capital, visando geração de valor para os acionistas.

O Polo Rio Ventura foi responsável pela produção de 1,5 mil bpd em petróleo e 43 mil m³/dia de gás no ano passado, segundo informação divulgada pela petroleira no início de junho, quando foi iniciado o processo para desinvestimento do ativo.[nL2N23A08C]

Por Luciano Costa