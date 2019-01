ANP aprova mais R$622,5 mi à Petrobras por subvenção ao diesel

29/05/2018. REUTERS/Sergio Moraes

SÃO PAULO (Reuters) - A reguladora ANP aprovou pagamento adicional à Petrobras de 622,5 milhões de reais em subvenção ao diesel fóssil, referente ao período de 30 de outubro a 28 de novembro do programa governamental, conforme despacho publicado no Diário Oficial desta sexta-feira.

Segundo dados no site da autarquia, já haviam sido pagos à petroleira estatal aproximadamente 4,5 bilhões de reais em subsídios ao diesel até 31 de dezembro de 2018.

O programa de subsídio foi criado em junho do ano passado, como uma das respostas do governo às manifestações de caminhoneiros.

Para atender aos pleitos dos manifestantes, o governo estabeleceu limites para os preços do combustível e ainda tem ressarcido as empresas em até 30 centavos por litro, dependendo de condições do mercado.

A subvenção acabou em 31 de dezembro e, a partir deste ano, a Petrobras passou a utilizar um mecanismo financeiro de proteção complementar à sua política de preços que permite manter a cotação do combustível estável nas refinarias por até sete dias em momentos de forte volatilidade do mercado.

Além de Petrobras, a ANP também autorizou pagamentos à Varo Energy Brasil Comércio Importação e Exportação, Refinaria de Petróleo Riograndense, Flamma Óleos e Derivados, Oil Trading Importadora e Exportadora, Farol Importadora e Exportadora e Blueway Trading Importação e Exportação.

Por José Roberto Gomes; reportagem adicional de Marta Nogueira