Petrobras inicia processo de venda dos negócios de combustíveis na Colômbia

05/12/2018 REUTERS/Sergio Moraes

SÃO PAULO (Reuters) - A Petrobras informou nesta sexta-feira o início do processo de venda de seus negócios de distribuição e comercialização de combustíveis e lubrificantes na Colômbia, segundo fato relevante.

“Este projeto visa a venda de 100% das ações detidas pela Petrobras International Braspetro B.V. (PIB BV) e outras subsidiárias da Petrobras na Petrobras Colombia Combustibles (PECOCO), empresa que atua no segmento de distribuição no país”, disse a estatal, observando que o processo está em linha com seu plano de desinvestimentos.

Na Colômbia, a Petrobras atua, por meio da PECOCO, no mercado de distribuição e comercialização de gasolina, diesel e lubrificantes, com uma rede de 124 estações de serviços e sete unidades de armazenamento, sendo uma própria em Puente Aranda, pontou a estatal.

Por Roberto Samora