Petrobras anuncia início de fase vinculante para venda da Liquigás

SÃO PAULO (Reuters) - A Petrobras informou nesta quinta-feira o início da fase vinculante relativa à venda das ações da Liquigás Distribuidora S.A., subsidiária da estatal para a distribuição de botijões de gás.

Os interessados que forem classificados para a fase vinculante, segundo comunicado da Petrobras, vão receber carta convite com instruções detalhadas sobre o processo de desinvestimento, incluindo orientações para a realização de due diligence e para envio das propostas vinculantes.

“Essa operação está alinhada à otimização do portfólio e à melhoria de alocação do capital da companhia, visando a geração de valor para os nossos acionistas”, afirmou a petroleira no comunicado ao mercado.

A Liquigás teve receita de 5,6 bilhões de reais em 2018 e lucro líquido de 147,5 milhões de reais. Com 20 milhões de clientes, a empresa tem 5.000 pontos de venda.