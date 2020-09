Produção de petróleo do Brasil cresce 11% em julho na comparação anual, diz ANP

05/09/2018 REUTERS/Pilar Olivares

SÃO PAULO (Reuters) - A produção de petróleo do Brasil em julho somou 3,078 milhões de barris por dia, com aumento de 2,2% na comparação com junho e salto de 10,9% ante mesmo mês do ano passado, informou a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) em boletim nesta quarta-feira.

A produção de gás natural foi de 130 milhões de metros cúbicos por dia, com alta de 1,4% frente ao mês anterior e de 5% ante julho de 2019, segundo a reguladora.

No total, a produção brasileira de petróleo e gás somou 3,898 milhões de barris de óleo equivalente por dia (boed).

O aumento de produção foi registrado mesmo com impactos do coronavírus ainda sendo sentidos na indústria petrolífera.

“Durante o mês de julho, 33 campos tiveram a suas respectivas produções interrompidas temporariamente devido aos efeitos da pandemia da Covid-19, dos quais 16 marítimos e 17 terrestres, e um total de 60 instalações de produção marítimas permaneceram com produção interrompida”, disse a ANP em comunicado.