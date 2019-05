CNPE aprova resolução para promover livre concorrência no refino de petróleo

Refinaria de petróleo em Cubatão (SP) 24/02/2015 REUTERS/Paulo Whitaker

BRASÍLIA (Reuters) - O Conselho Nacional de Política Energética (CNPE) aprovou nesta quinta-feira uma resolução para promover a livre concorrência na atividade de refino de petróleo no Brasil, informou o Ministério de Minas e Energia.

A resolução foi aprovada após a Petrobras, monopolista no setor de refino no Brasil, aprovar no mês passado estudos para vender oito de suas refinarias.

O plano da estatal, contudo, prevê que a empresa continue com as refinarias nos Estados de São Paulo e Rio de Janeiro, principais centros consumidores.

Reportagem de Marcela Ayres