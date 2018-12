Outubro será referência para cortes de produção de petróleo, dizem Emirados Árabes

KUWEIT (Reuters) - Os níveis de produção de outubro serão o ponto de referência para cortes de produção acertados entre a maior parte dos países da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep) e países não membros do grupo mais cedo neste mês, disse o ministro de Energia dos Emirados Árabes Unidos neste domingo.

Os níveis de setembro serão a referência apenas para alguns poucos dos produtores, disse Suhail al-Mazrouei em uma coletiva de imprensa durante encontro da Organização dos Países Árabes Exportadores de Petróleo no Kuweit.

A Líbia, o Irã e a Venezuela estão isentos dos cortes de produção, disse ele, acrescentando que espera que a produção desses países caia ao invés de cair.

Mazrouei afirmou que a Opep e países aliados pretendem fazer com que o mercado volte ao nível de equilíbrio visto no verão (do Hemisfério Norte) de 2018 no primeiro trimestre de 2019.

Os produtores de petróleo de “shale” foram os primeiros a sofrer com a recente queda dos preços, disse ele, ressaltando que houve uma desaceleração na produção de petróleo “shale”.

Por Ahmed Hagagy