Preços do petróleo caem pelo 3º dia após alerta nos EUA por coronavírus

NOVA YORK (Reuters) - Os preços do petróleo caíram cerca de 3% nesta terça-feira, no terceiro dia de recuo, à medida que as preocupações com a disseminação do coronavírus aumentavam depois que o governo dos EUA alertou os norte-americanos para que se preparem para a doença.

A venda acelerou depois que os Centros de Controle e Prevenção de Doenças dos EUA disseram que os norte-americanos deveriam começar a se preparar devido à expansão do novo coronavírus, após relatos nesta semana de novos casos em vários outros países.

As ações em todo o mundo caíram nesta terça-feira para o menor nível desde o início de dezembro e o rendimento da dívida dos Estados Unidos atingiu um nível recorde devido às preocupações com o impacto econômico da propagação do vírus.

O petróleo Brent caiu 1,35 dólar, ou 2,4%, para 54,95 dólares por barril.

O petróleo nos EUA caiu 1,53 dólar, ou 3%, para 49,90 dólares por barril.

“As preocupações com a demanda estão acabando com todos os ganhos que obtivemos nas últimas semanas”, disse Bob Yawger, diretor de futuros de energia da Mizuho em Nova York.

“Esta não é uma situação que de repente vai melhorar.”

Reportagem adicional de Yuka Obayashi e Alex Lawler