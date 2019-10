Brasil inicia a mais 'competitiva' rodada de petróleo das 3 programadas no ano, diz ANP

RIO DE JANEIRO (Reuters) - O leilão de blocos exploratórios de petróleo e gás desta quinta-feira deverá ser o mais competitivo dos três previstos para este ano, afirmou o diretor-geral da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), Décio Oddone, na abertura do evento.

Sob regime de concessão, a licitação desta quinta-feira vai ofertar 36 blocos nas bacias de Camamu-Almada, Jacuípe, Pernambuco-Paraíba, Campos e Santos. O bônus de assinatura mínimo de todas as áreas somado é de 3,2 bilhões de reais.

“Nós vamos ver hoje, eu acredito, dos três leilões... o mais competitivo de todos. Acho que a gente vai ter a maior disputa entre as empresas por alguns dos blocos, especialmente de Campos e Santos”, afirmou o Oddone.

Ele pontuou que o leilão desta quinta-feira é o que tem a maior variedade de alternativas, onde as empresas podem ser mais agressivas nos parâmetros que irão reger suas estratégias.

Os dois outros leilões previstos para o ano são os do pré-sal, sob regime de partilha, incluindo o do excedente da cessão onerosa, em novembro.

O diretor-geral da ANP admitiu que, entre as áreas em oferta nesta quinta, o risco é maior nas bacias de Camamu-Almada e Jacuípe.

“Eu reconheço que o risco é maior, você soma, além do risco geológico, a questão ambiental, mas isso é uma questão que as companhias estão acostumadas a lidar. E o histórico do Brasil é que, havendo um relatório de impacto ambiental bem conduzido e exaustivo, a gente não acredita que haja problema”, afirmou.

A ANP alertou na véspera que a oferta de sete blocos exploratórios de petróleo próximos ao Arquipélago dos Abrolhos, nas bacias de Camamu-Almada e Jacuípe, está sob crivo do poder judiciário.

Ele ponderou ainda que há atualmente áreas produzindo mais próximas de Abrolhos do que os blocos que estão em oferta.

Com reportagem adicional de Gram Slattery