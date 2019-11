Brasil vai relicitar áreas do pré-sal que eventualmente não forem vendidas, diz ministro

Bento Albuquerque, ministro de Minas e Energia 10/10/2019 REUTERS/Ian Cheibub

BRASÍLIA (Reuters) - O Brasil vai reavaliar todas as áreas de exploração de petróleo que eventualmente não forem vendidas no megaleilão dos excedentes da cessão onerosa na quarta-feira, com o objetivo de colocá-las à venda novamente em oito a nove meses, disse o ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, nesta terça-feira.

Albuquerque acrescentou, em entrevista a jornalistas, que nem todas as áreas precisam ser vendidas para que o leilão do pré-sal seja considerado um sucesso.

Por Jake Spring