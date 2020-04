Noruega pode cortar produção de petróleo se grandes produtores fecharem acordo para isso

Bombeamento de petróleo em Midland, Texas (EUA) 22/08/2018 REUTERS/Nick Oxford

OSLO (Reuters) - A Noruega, maior produtora de petróleo e gás da Europa Ocidental, disse neste sábado que consideraria cortar sua produção de petróleo se um acordo global para reduzir o fornecimento for acertado pelos maiores produtores do mundo.

A Opep e seus aliados estão trabalhando em um acordo para um corte na produção de petróleo equivalente a cerca de 10% da oferta mundial, o que eles esperam que seja um esforço global sem precedentes, incluindo os Estados Unidos.

Washington, no entanto, ainda não assumiu o compromisso de se juntar ao esforço.

Os preços do petróleo perderam dois terços do seu valor no primeiro trimestre do ano, atingidos por uma queda na demanda devido ao coronavírus e depois que a Rússia e a Arábia Saudita não concordaram com mais cortes na produção.

“Se um amplo grupo de produtores concordar em reduzir significativamente a produção, a Noruega considerará um corte unilateral se apoiar nossa gestão de recursos e nossa economia”, disse a ministra norueguesa de Petróleo e Energia, Tina Bru, em um email à Reuters.

Ela afirmou que a Noruega estava em diálogo com outros países produtores de petróleo, sem detalhar o tamanho potencial do corte na produção.

Por Nerijus Adomaitis