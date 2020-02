Produção de petróleo do Brasil sobe 20,4% em janeiro; supera 4 mi boe/d pela 1ª vez

SÃO PAULO (Reuters) - A produção de petróleo do Brasil em janeiro atingiu um recorde de 3,168 milhões de barris por dia, aumento de 1,99% em relação a dezembro e de 20,43% na comparação com o mesmo mês do ano passado, informou a reguladora ANP em nota nesta quarta-feira.

Já a produção de petróleo e gás do país em janeiro ultrapassou 4 milhões de barris de óleo equivalente por dia (boe/d) pela primeira vez, totalizando 4,041 milhões de boe/d.

A produção de gás natural também foi recorde, a 138,753 milhões de metros cúbicos por dia (m³/d), com alta de 0,71% na comparação mensal e de 22,58% na anual.

Por Roberto Samora