Produção de petróleo e gás do Brasil cai em novembro, diz ANP

SÃO PAULO/RIO DE JANEIRO (Reuters) - A produção de petróleo do Brasil caiu em novembro, ante o mês anterior, em meio a paradas para manutenção em plataformas operadas pela Petrobras em importante campo do pré-sal e da Bacia de Campos, informou nesta quinta-feira a agência reguladora do setor, a ANP.

Navio-plataforma da Petrobras na Bacia de Santos, na costa do Rio de Janeiro 5/09/2018 REUTERS/Pilar Olivares

O volume de petróleo produzido em novembro recuou 1,8 por cento ante outubro e 1,1 por cento na comparação anual, para 2,567 milhões de barris ao dia.

Em outubro, a extração de petróleo havia subido 5,2 por cento ante setembro, após quatro quedas consecutivas ante o mês anterior.

Já a produção de gás natural do Brasil em novembro teve queda de 4 por cento ante outubro e de 0,9 por cento na comparação anual, para 112 milhões de metros cúbicos/dia, segundo nota da ANP.

Do montante de gás natural produzido, 59,651 milhões de m³/d foram disponibilizados ao mercado, 35,222 milhões de m³/d foram reinjetados nos campos, 13,265 milhões de m³/d foram consumidos pelas plataformas e 4,213 milhões de m³/d foram queimados.

Assim, a produção de petróleo e gás no Brasil em novembro foi de 3,274 milhões de barris de óleo equivalente por dia, uma redução de 2,3 por cento em relação ao mês anterior.

A produção do pré-sal correspondeu a 55,5 por cento do total produzido no Brasil.

“A queda se deve principalmente à realização de paradas para manutenção no FPSO Cidade de Ilhabela, no campo de Sapinhoá (Bacia de Santos), e nas plataformas P-18 e P-37, no campo de Marlim (Bacia de Campos)”, disse a ANP em nota.

Segundo a ANP, a produção média de petróleo da Petrobras, como concessionária, em novembro, foi de aproximadamente 1,906 milhão de bpd.

Já a Shell, empresa privada com maior produção no Brasil e forte presença no pré-sal, produziu 319,667 mil bpd em novembro.

Por Roberto Samora e Marta Nogueira