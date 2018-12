Qatar Petroleum invertirá 20.000 mln dlr en importante expansión en EEUU

DOHA (Reuters) - Qatar Petroleum (QP) busca invertir al menos 20.000 millones de dólares en Estados Unidos en los próximos años, dijo a Reuters el domingo su presidente ejecutivo, después de que el estado del Golfo Pérsico se retiró inesperadamente de la OPEP este mes.

Imagen de archivo del logo de Qatar Petroleum en su sede central en Doha, Qatar, Julio 8, 2017. REUTERS/Stringer

Saad al-Kaabi, quien administra la cartera de energía del mayor proveedor mundial de gas natural licuado (GNL), también afirmó que la compañía busca anunciar sus socios extranjeros para nuevos trenes de GNL que construye para mediados del próximo año, y que QP decidió autofinanciar la expansión y no endeudarse.

La medida, un cambio frente a las prácticas anteriores donde QP utilizaba préstamos bancarios por hasta el 70 por ciento de sus necesidades, podría decepcionar a los bancos.

“Estamos observando muchos activos en Estados Unidos. Buscamos gas y petróleo, convencionales y no convencionales”, dijo Kaabi en una entrevista en sus oficinas en Doha.

Qatar, un pequeño y rico país, es uno de los jugadores más influyentes en el mercado de GNL debido a su producción anual de 77 millones de toneladas. Planea aumentar la capacidad en un 43 por ciento para 2023-2024 y construirá cuatro trenes de licuefacción para la expansión.

Kaabi aseguró que la compañía también podría desarrollar el proyecto de expansión de GNL a nivel local, sin un socio internacional, si no se realizan buenas ofertas.

“Buscamos muchas cosas (en nuestros socios), incluyendo canje de activos, cosas que me ayuden en la expansión internacional”, dijo. “Si no obtengo buenos acuerdos, nadie vendrá. Lo digo, marque mis palabras: si no consigo una buen acuerdo, vamos solos”.

QP aún está en conversaciones con petroleras internacionales para el nuevo proyecto de expansión. Exxon Mobil Corp, Total, Royal Dutch Shell y ENI operan actualmente en Qatar, entre otras.

Kaabi dijo que esperaba tomar una decisión final sobre la inversión si avanzaba con el proyecto “para finales de año, si no para enero”.

Qatar, un pequeño productor de petróleo, se retiro este mes de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) después de 57 años para enfocarse en el gas.

Los miembros de la OPEP Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos, además de Bahrein y Egipto, impusieron un boicot político y económico sobre Qatar desde junio de 2017, acusándolo de apoyar el terrorismo, lo que Doha niega.

Reporte de Eric Knecht, Rania El Gamal y Dmitry Zhdannikov, Editado en Español por Manuel Farías